В Беларуси дело о государственном перевороте продлено до октября

Расследование дела о госперевороте продлено на четыре месяца, до октября 2021 года, сообщил председатель Партии БНФ Григорий Костусев в письме родным.

«11 июня мне вручили постановление Генеральной прокуратуры о продолжении расследования еще на четыре месяца, до 12 октября 2021 года. Значит и мера пресечения продлена до 12 октября», — написал Костусев.

Политик отметил, что по его делу «полное затишье», «месяц уже никуда не вызывают», передает Белапан.

«Не знаю, что им нужно, так как буду в режиме ожидания просто сидеть. Причина, по версии прокуратуры, — боятся, что я сбегу за границу или буду воздействовать на ход следствия. Абсурд да и только. Не знаю, что они хотят изменить, так как вины в сговоре не признаю, БТ интервью не даю», — добавил политик.

64-летнего Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута. Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы.