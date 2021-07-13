Власти Беларуси закрыли статданные об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений

Национальный статистический комитет Беларуси перестал публиковать ежемесячные оперативные данные об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений в разрезе кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

В пресс-службе Белстата подтвердили, что публикация данных об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений прекращена, передает Интерфакс-Запад.

"Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие - нет. Это предусмотрено действующей политикой по распространению официальной информации", - прокомментировали в пресс-службе изменение порядка обнародования статданных.

Публикация информации о попавших под европейские санкции нефтепродуктах и калийных удобрениях заканчивается отчетностью за январь-апрель 2021 года.

Согласно данным Белстата, Беларусь в январе-апреле текущего года экспортировала 3,39 млн тонн нефтепродуктов, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В стоимостном выражении экспорт вырос в 2,1 раза - до $1,47 млрд. При этом следует, что в январе-апреле поставки белорусских нефтепродуктов в страны ЕС увеличились в 6,4 раза - до 1,91 млн тонн на $737,2 млн (рост в 7,6 раза). Экспорт калийных удобрений из Беларуси за четыре месяца 2021 года в стоимостном выражении вырос на 18,2% и составил $834,1 млн.

Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.

Ранее, 21 июня, ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси. Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.