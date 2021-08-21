Последнее обновление: 21.08.2021 10:48

Украина открыла возле Чернобыля собственное хранилище ядерных отходов

Украина 20 августа презентовала недалеко от Чернобыльской ядерной электростанции собственное хранилище ядерных отходов в надежде, что это устранит зависимость Украины от России в сфере хранения атомных отходов.

В хранилище будут размещены отработанные элементы трех из четырех атомных электростанций Украины. До настоящего времени ядерные отходы отправлялись в Россию на переработку. Как отметили в украинском "Энергоатоме", это ежегодно обходилось стране в 170 млн евро, передает DW.

Несмотря на церемонию открытия, объект еще не введен в эксплуатацию. Для этого требуется разрешение от Государственной инспекции ядерного регулирования. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что оно будет получено в ближайшие несколько месяцев.



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