Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Татьяны Северинец

В начале августа 2021 года Комитет ООН по правам человека зарегистрировал под индивидуальным номером 3991/2021 индивидуальную жалобу жительницы Витебска Татьяны Северинец.

Гражданский активист считает, что белорусское государство нарушило ее право: свободно выражать свое мнение и участвовать в мирных собраниях, сообщает правозащитный центр «Весна».

Татьяна Северинец 24 декабря 2019 года разместила на своей странице в Facebook текст с призывом к жителям Витебска принять участие в мирной акции протеста «против присоединения страны к России».

На суде Татьяна подтвердила, что призвала граждан принять участие в мирном собрании 29 декабря, чтобы выразить свое мнение о сохранении независимости Беларуси. 23 января 2020 года судья Первомайского районного суда Витебска Михаил Юрченко оштрафовал Северинеца на 810 рублей. 19 февраля судья Витебского областного суда Светлана Иванова, рассмотрев жалобу Северинеца на решение судьи Юрченко, оставила ее без изменения и закрыла дело.

Так, не сумев защитить свои гражданские права в белорусских судах, Татьяна Северинец обратилась в Комитет по правам человека, который зарегистрировал ее отчет в соответствии с действующей процедурой.

Теперь белорусское государство должно направить в комитет убедительные аргументы по жалобе активиста.