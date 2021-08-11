Власти Беларуси намерены засудить Степана Латыпова на 8,5 лет колонии

Прокурор просит приговорить жителя Площади перемен Степана Латыпова к 8,5 годам колонии за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении мирных граждан.

"Прокурор Владимир Рябов просит наказать политзаключенного, жителя Площади перемен Степана Латыпова 8,5 годами колонии и штрафом в 300 базовых величин", - сообщил правозащитный центр "Весна".

"Прокурор просит признать Латыпова виновным по трем статьях Уголовного кодекса: ч.1 и ч.2 ст. 342 УК (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел); ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказа в сообщении правозащитников.

Латыпов не признал вину ни по одной статье.