Игорь Лещения задержан по делу о массовых беспорядках

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан правоохранительными органами в рамках расследования управлением Следственного комитета по Минску уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков.

Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, передает ТАСС.

"Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящий момент с участием задержанного проводятся следственные действия", - проинформировала Гарлинская.

Как сообщалось, Игорь Лещеня был задержан в минувшую среду после обыска. Обыски прошли как минимум у половины делегатов платформы «Сход», запущенной Лещеней в качестве альтернативы Всебелорусскому «народному собранию». В настоящий момент известно об аресте экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева и ответственном секретаре БХД Денисе Садовском, которые также стали делегатами «Схода».