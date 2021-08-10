Верховный суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр

Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации Республиканской общественной организации "Белорусский ПЕН-центр", возглавляемой нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич.

Как заявила замглавы Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай, у членов организации "не было иллюзий, в этом смысле результат был ожидаемым".

"Мы не сдаемся: продолжаем деятельность, подаем жалобу", - сообщила она.

Гражданское дела против ПЕН-центра было возбуждено с подачи Минюста РБ после того, как ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В течение первых шести месяцев 2021 года в Беларуси выявлен 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры - больше, чем за весь 2020 год, когда было зарегистрировано 593 подобных случая, говорилось в отчете Белорусского ПЕН-центра.