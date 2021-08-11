Последнее обновление: 11.08.2021 14:36

В Беларуси прошли обыски у активистов анархистского движения

Силовики утром в среду, 11 августа, провели обыск у не менее восьми активистов анархистского движения в Минске, Кобрине, Гомеле, Гродно и других городах.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

«Некоторые из них давно покинули страну, но на родителей и родственников продолжают оказывать давление: их спрашивают, где они, как с ними связаться, вызывают на переговоры по месту работы. Пока неизвестно, на каком основании проводятся обыски», - отмечает «Весна».

По данным центра, в Минске задержаны Ольга Казанович, Павел Якута, Алексей Адамович, Денис Садовский, Ульяна Калуцких.

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