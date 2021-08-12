США попросили ОПЕК нарастить добычу нефти

США призвали страны ОПЕК и их союзников наращивать добычу нефти, чтобы снизить цены на бензин и способствовать восстановлению мировой экономики.

О позиции США заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять ОПЕК, что «сокращение производства, проведенное во время пандемии, должно быть отменено» по мере восстановления мировой экономики «с целью снижения цен для потребителей», передает РБК.

Как передает CNBC, Белый дом считает недостаточным ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тыс. барр., о котором с августа договорились страны ОПЕК+. По мнению Вашингтона, этого слишком мало в «критический момент восстановления глобальной экономики», подорванной распространением коронавируса и борьбой с ним. США, как отмечает телеканал, также обеспокоены растущими ценами на бензин.

В апреле 2020 года после обвала нефтяных котировок страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, заключили соглашение о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр. в сутки. Оно начало действовать 1 мая 2020 года. Изначально договоренности были рассчитаны на два года (до начала мая 2022 года).

В июле соглашение продлили до конца следующего года. Комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, также договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно, начиная с августа. В итоге за август—декабрь 2021 года добыча вырастет на 2 млн барр., как и планировалось изначально, а к сентябрю 2022 году будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн барр.