МИД Литвы: Беларусь препятствует возвращению домой нелегальных мигрантов из Ирака

Белорусские власти препятствуют возвращению на родину нелегальных мигрантов из Ирака, находящихся на территории Беларуси.

Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

"Согласно нашим данным, большей части мигрантов, находящихся на белорусской территории, не позволяют вернуться в Багдад, - утверждал он. - Это вызывает беспокойство. Полагаем, что на это должны обратить внимание международные организации".

В субботу глава МИД Литвы заявил, что иракские авиакомпании выполнят вывозные рейсы, чтобы забрать из Минска готовых вернуться на родину нелегальных мигрантов из этой ближневосточной страны. Тогда он отметил, что самолеты из Ирака летят в Минск пустыми, чтобы забрать иракских граждан, находящихся в столице Белоруссии или где-то неподалеку, которые обманным путем были вовлечены в сеть нелегальной миграции и намеревались пересечь границу Литвы.

Альтернативным вариантом, по словам Ландсбергиса, является транзитный маршрут в Багдад прямо из Вильнюса через Турцию. "С турецким МИД обсуждаем такую возможность", - в понедельник сказал он.

В настоящее время на территории Белоруссии могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, которые, как утверждает литовская сторона, составляли две трети от всего незаконного трафика. С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. На прошлой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегалов, которые вернулись обратно в Беларусь. В выходные дни были выдворены еще более 300 человек.