Литва во вторник завернула в Беларусь около 70 мигрантов

За минувшие сутки на границе с Беларусью задержаны три нелегальных мигранта, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 70 человек.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы (СОГГ). Ранее, в течение 4-х суток Литва разворачивала всех мигрантов обратно в Беларусь.

«Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных», - сообщает издание.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.