Последнее обновление: 05.08.2021 18:11

Iraqi Airways отменила рейс в Беларусь

Авиакомпания Iraqi Airways отменила сегодняшний рейс из Басры в Минск, сообщил Национальный аэропорт Минска.

"Сегодня отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра - Минск - Басра", - говорится в сообщении. Рейс должен был прибыть в Минск в 13:00.

"В связи с частыми вопросами прессы на эту тему поясняем следующее. По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейс Басра - Минск - Басра отменен по решению авиакомпании. Причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика", - сказано в сообщении.

Ранее, появились сообщения о том, что на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Литвы авиакомпания Iraqi Airways приостанавливает на 10 дней авиаперелеты в Беларусь.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование