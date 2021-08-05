Iraqi Airways отменила рейс в Беларусь

Авиакомпания Iraqi Airways отменила сегодняшний рейс из Басры в Минск, сообщил Национальный аэропорт Минска.

"Сегодня отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра - Минск - Басра", - говорится в сообщении. Рейс должен был прибыть в Минск в 13:00.

"В связи с частыми вопросами прессы на эту тему поясняем следующее. По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейс Басра - Минск - Басра отменен по решению авиакомпании. Причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика", - сказано в сообщении.

Ранее, появились сообщения о том, что на фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Литвы авиакомпания Iraqi Airways приостанавливает на 10 дней авиаперелеты в Беларусь.