Премьеры стран Балтии высказались за расширение санкций ЕС против режима Лукашенко

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии выступают за расширение секторальных санкций ЕС против Беларуси, власти которой якобы спровоцировали миграционный кризис в регионе.

Об этом в пятницу по итогам видеоконференции премьер-министров стран Балтии сообщила пресс-служба литовского кабмина, передает ТАСС.

"Премьер-министры подчеркнули, что со стороны Евросоюза необходим быстрый, твердый и решительный ответ на действия режима Лукашенко, в том числе в виде расширения секторальных санкций", - говорится в сообщении.

Один из вариантов ужесточения санкций в среду озвучил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Наши предложения по расширению секторальных санкций против Беларуси направлены в Брюссель. В них в том числе идет речь о возможности полностью прекратить экспорт белорусских калийных удобрений, который идет через Литву", - сказал он.

Белорусские калийные удобрения по железной дороге доставляются в Клайпедский государственный морской порт для погрузки на суда и доставки заказчикам.