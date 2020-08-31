Страны Прибалтики ввели санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусским официальным, включая запрет на въезд указанных лиц в перечисленные выше страны.

В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица:

Александр Лукашенко

Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси

Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси

Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси

Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси

Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси

Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»

Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома

Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси

Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси

Валерий Вакульчик, председатель КГБ

Иван Тертель, председатель КГК

Иван Носкевич, председатель СК

Александр Конюк, генпрокурор

Юрий Караев, глава МВД

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности

Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси

Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома

Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения

Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси

Алексей Волков, заместитель председателя СК

Сергей Аземша, заместитель председателя СК

Андрей Смаль, заместитель председателя СК.

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов, — говорится в комментарии МИД Латвии.

В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года.

«Эти люди играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов», - сказано в комментарии МИД Эстонии. - Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси»

Президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, «без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти».