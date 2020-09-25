Последнее обновление: 25.09.2020 11:18

Страны Балтии расширят санкционный список представителей режима Беларуси

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих, сообщила администрация президента Литвы.

"Черный список" будет дополнен более чем 100 лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур, сообщает Delfi.

"После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией", – сообщил представитель президента Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

В планирующемся к публикации в пятницу "черном списке" - 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.

Дополнительные санкции объявляются после состоявшейся в среду тайной инаугурации Лукашенко. Литва и другие государства Запада не признают результаты состоявшихся в августе президентских выборов и Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси.

Балтийские страны объявили санкции в отношении А. Лукашенко и еще 29 должностных лиц режима в конце сентября. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

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