Лукашенко: Дайте результат в экономике, с остальным мы справимся

Лукашенко признал, что деньги окончательно вышли на первый план и стали главной проблемой режима, потребовав от правительства и вертикали результатов в экономике несмотря на сакнции.

"Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат… Возможно, есть какие-то проблемы. Мы их должны видеть и обозначить заранее. Они связаны с тем непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики", - заявил Лукашенко на совещании после того, как открыл многострадальный мост через Неман в Гродно под дождем и с дешевыми фейерверками.

«Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы: займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся», - заверил пенсионер.