Глава Совбеза РБ: В ЕС к мигрантам относятся как к скотам, так поступают только фашисты

В Европейском союзе к мигрантам относятся как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий.

Такое заявление допустил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, комментируя смерть найденного рядом с границей гражданина Ирака.

"… к ним (мигрантам – ред.) относятся в Европе как к скотам. Как когда-то в концлагерях к военнопленным. Загоняют на закрытые территории, обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их с водометов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали", - заявил Вольфович, которого цитирует БелТА.

«В этом вопросе в некоторых европейских странах пошли еще дальше. С территории наших сопредельных стран выталкивают людей на территорию Беларуси, зная о том, что у нас надежно осуществляется охрана государственной границы, что мы это видим. То есть они по сути толкают живым щитом этих мирных людей на наших пограничников. Перед этим избивают их до полусознательного состояния, забирают документы. Не считаются ни с чем - женщины, дети. Это продолжается уже на протяжении нескольких недель. Мы это все видим. Где же здесь демократические ценности, о чем можно говорить?", - возмутился глава Совбеза.

"Человек был избит до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался… Что это за факт? В годы войны, наверное, так не поступали. Или поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то демократических ценностях, хороших, нормальных добрососедских отношениях?" – заключил он.