За минувшие сутки Литва завернула в Беларусь более 300 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 19 нелегальных мигрантов, развернув при этом обратно в Беларусь более 300 человек.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов и отправлять в Беларусь и применять меры по отпугиванию.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было, сообщает Delfi.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.