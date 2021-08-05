Последнее обновление: 05.08.2021 12:18

За минувшие сутки Литва завернула в Беларусь более 300 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 19 нелегальных мигрантов, развернув при этом обратно в Беларусь более 300 человек.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов и отправлять в Беларусь и применять меры по отпугиванию.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было, сообщает Delfi.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование