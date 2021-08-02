В мире число заражений коронавирусом превысило 199,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 199022838 (+448734 за сутки) по данным Worldometer на 7:12 2 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4240374 (+7073) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15150581 (+110412) человек, из них 90488 (+327) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 179631883 (+331249) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35768924 (+21768) случаями заражения, Индия – 31695368 (+40784), Бразилия – 19938358 (+20503), Россия – 6288677 (+22804) и Франция – 6146619 (+19600). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 40784, Иран – 32511, Индонезия – 30738, Великобритания – 24470, Россия – 22804. Беларусь (958) – на 49 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 629380, Бразилия – 556886, Индия – 424808, Мексика – 240906 и Перу – 196438. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1604, Россия – 789, Мексика – 450, Бразилия – 449, Индия – 424. Беларусь – на 52 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 446998 случаев заражения коронавирусом и 3464 смерти.