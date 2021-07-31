В мире число заражений коронавирусом превысило 198,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 198038747 (+648007 за сутки) по данным Worldometer на 10:11 31 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4224466 (+9489) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14881855 (+246659) человек, из них 87670 (+548) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 178932426 (+391859) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35688506 (+99470) случаями заражения, Индия – 31612794 (+41499), Бразилия – 19880273 (+40904), Россия – 6242066 (+23564) и Франция – 6103548 (+24309). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 99470, Индия – 41499, Индонезия – 41168, Бразилия – 40904, Великобритания – 29622. Беларусь (1184) – на 51 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 629064, Бразилия – 555512, Индия – 423842, Мексика – 239997 и Перу – 196291. Беларусь – на 82 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1759, Бразилия – 886, Россия – 794, Индия – 598, Аргентина – 473. Беларусь – на 61 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 445048 случаев заражения коронавирусом и 3445 смертей.