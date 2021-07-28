В мире число заражений коронавирусом превысило 196,00 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 196006221 (+472773 за сутки) по данным Worldometer на 10:48 28 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4193322 (+6321) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14122393 (+13675) человека, из них 85932 (+942) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 177690506 (+352777) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35353923 (+61581) случаями заражения, Индия – 31483411 (+42928), Бразилия – 19749073 (+41411), Россия – 6172812 (+23032) и Франция – 6026115 (+26871). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 61581, Индонезия – 61581, Индия – 42928, Бразилия – 41411, Иран – 34951. Беларусь (525) – на 76 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 627351, Бразилия – 551906, Индия – 422054, Мексика – 238595 и Перу – 196058. Беларусь – на 81 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 2069, Бразилия – 1320, Россия – 779, Индия – 640, Южная Африка – 370. Беларусь – на 57 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 441881 случай заражения коронавирусом и 3413 смертей.