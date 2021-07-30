Последнее обновление: 30.07.2021 17:59

Боррель: ЕС не снимет санкции против режима Лукашенко до новых выборов

Евросоюз не снимет санкции против режима Лукашенко, пока в Беларуси не прекратятся репрессии и не пройдут новые выборы.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против беларусских граждан. Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут сняты до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не пройдут свободные и справедливые выборы», – написал Боррель в Twitter.

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