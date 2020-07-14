Последнее обновление: 14.07.2020 18:44

Евросоюз: Отказ в регистрации Бабарико и Цепкало подрывает демократичность выборов

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором осуждается отказ ЦИК Беларуси зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"Произвольное исключение кандидатов ограничивает возможность белорусского народа выражать свою волю и уже подрывает общую честность и демократичность выборов. Отказывая в регистрации Виктору Бабарике и Валерию Цапкале, белорусские власти не смогли обеспечить содержательный и конкурентоспособный политический процесс", - говорится в распространенном заявлении Борреля по поводу отказа в регистрации претендентам Бабарико и Цепкало, передает Интерфакс.

В заявлении отмечается, что Бабарико было отказано в регистрации "на том основании, что в его декларации о доходах и имуществе якобы были обнаружены несоответствия". По оценке Борреля, Цепкало ЦИК отказал "из-за якобы недостаточного количества действительных подписей для доступа к бюллетеням и отсутствия информации о владении акциями Приорбанка в декларация о доходах и имуществе его жены".

При этом в заявлении подчеркивается, что "оба кандидата собрали более 100 тыс. подписей в соответствии с национальным законодательством".

Верховный представитель ЕС заявил также об отсутствии прозрачности в проверке подписей за выдвижение претендентов в президенты. "Отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже отмечалось БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации", - говорится в заявлении.

"Более того, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для кандидатуры, что противоречит обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам", - подчеркнул Боррель.

Он также констатировал, что в Беларуси не были реализованы рекомендации БДИПЧ ОБСЕ "о введении четких и разумных критериев и механизмов для регистрации кандидатов и проверки подписи".

Боррель также подчеркивает, что ЕС как можно скорее ждет от официального Минска приглашения для наблюдения за выборами. "ЕС ожидает от Беларуси без промедления официального приглашения БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за предстоящими президентскими выборами", - отмечается в заявлении.

"ЕС ожидает от Беларуси уважения прав граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в течение недель, предшествующих выборам. ЕС по-прежнему привержен укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, но права человека и демократия останутся в авангарде соображений ЕС при формировании его политики в отношении страны", - заявил Боррель.



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