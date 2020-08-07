Глава дипломатии ЕС призывает власти РБ отказаться от силы против мирных демонстрантов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении призвал белорусские власти гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов и отказаться от применения силы против мирных демонстрантов. Он также отметил, что дальнейшая политика ЕС в отношении Беларуси будет зависеть от приверженности Минска правам человека и демократии.

Текст заявления Борреля:

«В ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии.

Между тем, мирная мобилизация общества столкнулась с неприемлемым усилением ограничений свободы СМИ и собраний, а также с задержанием мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов.

Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только мирными, свободными и справедливыми выборами. ЕС по-прежнему призывает белорусские власти обеспечить соблюдение таких свобод как выражение мнений и мирные собрания в соответствии с международными обязательствами Беларуси.

ЕС призывает власти Беларуси гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздерживаться от дальнейшего задержания наблюдателей на выборах, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

ЕС по-прежнему привержен укреплению взаимоотношений с белорусским народом. Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси. Однако права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании своей политики в отношении страны».