Последнее обновление: 30.07.2021 17:59

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию

Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию, назвать который проработанным и хорошо подготовленным сложно.

"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту", - посетовал Лукашенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал это, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье», - сказал пенсионер.

Как сообщалось, 26 из 36 членов назначенной Лукашенко комиссии по подготовке поправок согласовали проект с существенными замечаниями. Помимо коллизионных моментов, существенные разногласия вызывают и концептуальные вопросы: нейтралитет, полномочия президента, смертная казнь, статус ВНС.

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