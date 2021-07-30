Лукашенко: Референдум по Конституции должен пройти не позже февраля

Лукашенко подтвердил, что референдум по изменению Конституции должен пройти в феврале 2022 года

"Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - заявил сегодня Лукашенко.

При этом сам проект так называемой новой Конституции, предусматривающей введение крепостного права, сохранение суперполномочий президента, узаконивающей современный аналог политбюро ЦК КПСС и тоталитаризм, Лукашенко назвал концептом будущего Беларуси.

"Предлагаемые в Основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны", - сказал пенсионер.