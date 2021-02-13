Латушко: Референдум пройдет на наших условиях

Глава Народного Антикризисного управления заявил, что конституционный плебисцит пройдет на условиях беларусского народа и анонсировал цифровой референдум.

«Лукашенко и его хунта недоговороспособны. Мы поняли это еще летом. И снова убедились 11-12 февраля – на моноспектакле диктатора под названием ВНС. Он показал, что Лукашенко не хочет слышать людей – он слышит только самого себя. Вместо диалога мы получили террор и резолюцию конституционного переворота, который режим собирается узаконить на объявленном референдуме – через год», - заявил Латушко.

Он отметил, что стоит задача выйти из партизанского режима, показать, что инициатива по-прежнему находится в руках протестного большинства.

«Но мы не станем ждать… мы инициируем проведение собственного Цифрового референдума. Который пройдет на наших условиях – на условиях народа Беларуси. Наша цель – безопасно выйти из партизанского режима, мобилизовать беларуское общество и протестный потенциал. Показать, что нас по-прежнему большинство и инициатива находится в наших руках», - подчеркнул Латушко.