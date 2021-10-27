Последнее обновление: 27.10.2021 10:44

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за пять месяцев

Народный банк Китая (центробанк) в среду укрепил юаня на 34 базисных пункта до 6,3856 юаня за доллар, что является максимальным значением с 3 июня текущего года.

Укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару длится третий рабочий день подряд, сообщает ТАСС.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

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