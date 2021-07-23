США вводят новые санкции против кубинских силовиков

Министерство финансов США в четверг, 22 июля, внесло в санкционный список министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и специальное подразделение МВД, которое, по данным американцев, принимало участие в жестком подавлении антиправительственных выступлений.

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что это "только начало", и США продолжат привлекать к ответственности тех, кто виновен в "угнетении кубинского народа".

В качестве помощи кубинскому народу США даже рассматривают возможность нахождения способа предоставить кубинцам свободный выход в интернет - в данное время интернет на острове ограничен. Кроме того, США могут облегчить возможность перевода денег на Кубу для граждан США, передает DW.

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения. По данным активистов, на Кубе в ходе протестов задержаны не менее 5 тысяч человек.