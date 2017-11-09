Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

США с 9 ноября ужесточают санкции в отношении Кубы

США ужесточают санкции в отношении Кубы, сообщило в среду американское Министерство финансов.

По его информации, новые ограничения вступают в силу 9 ноября.

"Мы ужесточаем наши меры в отношении Кубы для того, чтобы избежать экономического взаимодействия с кубинскими военными и призвать правительство к предоставлению большей политической и экономической свободы кубинскому народу", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В сообщении на сайте минфина также говорится, что данные изменения в отношении санкционной программы по Кубе были провозглашены президентом США Дональдом Трампом в июне.

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