Лукашенко опять воюет: на этот раз с сотрудниками МИД

Лукашенко сегодня заявил, что стране нужны дипломаты-практики, дипломаты-бойцы, а с предателями церемониться никто не будет.

"Церемониться не будем. Сделайте для себя выводы. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих должностей. Так будет и впредь", - заявил пенсионер, собрав у себя руководителей дипмиссий.

"Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия", - сказал Лукашенко.

"Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить", - потребовал он, отметив, что работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях.

"Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - продолжил Лукашенко.

«То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война"… Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса… Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны», - вещал пенсионер.

Но в итоге всё свелось к тому, как противостоять введенным санкциям.

"Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля… Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан. Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие", - пригрозил Лукашенко.

Он допустил, что Запад сам скоро отменит санкции.

«Бизнес за рубежом уже вовсю призывает своих политиков не применять санкции к белорусскому сырью, топливу, удобрениям, продовольствию, древесине, полуфабрикатам. Там хорошо понимают, что в итоге ограничения ударят и по их конечной продукции, и по потребителям", - утверждает пенсионер.