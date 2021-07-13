Лукашенко обвинил противников власти в индивидуальном терроре против ябатек

На проходящей встрече с Путиным Лукашенко заявил о том, что в Беларуси со стороны противников власти начался индивидуальный террор против ее сторонников.

"Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", - заявил Лукашенко.

"Думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - пообещал пенсионер.

Он также сообщил об активных действиях силовиков в отношении НКО, НПО, «так называемых западных СМИ».

"Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - утверждает Лукашенко.

"Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", - заверил пенсионер, протягивая широко развернутую ладонь.