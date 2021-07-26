Последнее обновление: 26.07.2021 15:25

Власти Беларуси оценивают ущерб Беларуси от Второй мировой войны не менее чем в $500 млрд

Материальный ущерб, причиненный Беларуси в годы Второй мировой войны, составляет не менее $500 млрд.

Такую цифру сегодня назвал генпрокурор РБ Андрей Швед.

«Сейчас Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны. После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма будет составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах», - сообщает БелТА со ссылкой на заявление генпрокурора.

"Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", - добавил Швед.

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