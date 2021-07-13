Путин назвал Беларусь надежным партнером, обслуживающим кредиты

Беларусь остается надежным партнером России и несмотря на санкции обслуживает все предоставленные ей кредиты.

«Несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты», - заявил сегодня Владимир Путин на встрече с Лукашенко (цитата Интерфакс).

Напомним, что с осени 2020 года Россия предоставила режиму Лукашенко кредит в $1,5 млрд. на рефинансирование долговых обязательств перед РФ

«Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5% сократился внешний долг республики Беларусь. В этом смысле Беларусь надежный стабильный партнер", - продолжил троллить Путин.

Остается добавить, что внутренний долг, за счет которого обслуживается внешний долг, вырос на 16,8%.