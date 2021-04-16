Власти Беларуси рассчитывают на второй транш госкредита РФ

Беларусь рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Мы договаривались на первое полугодие, на 2-й квартал. Будем надеяться, что до конца июня", - сказал он журналистам.

На вопрос, ведутся ли переговоры с РФ относительно новых кредитов, Селиверстов ответил: "Я бы не озвучивал".

Первый транш в сумме $500 млн поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.

Правительства Беларуси и России 21 декабря 2020 года подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.