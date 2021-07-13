В парламенте Грузии подрались депутаты и журналисты

Участники протестов в Грузии в понедельник, 12 июля, прорвали оцепление у парламента страны и ворвались в здание.

Журналистам, накануне требовавшим отставки Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра страныв связи с насилием против представителей СМИ при освещении подготовки марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества, помогали оппозиционные политики.

В итоге в зале парламента началась драка, которую в прямом эфире транслировали несколько грузинских телеканалов, передает DW.

Тем временем глава правительства дал понять, что не собирается выполнять требования митингующих. Их действия он назвал "антигосударственными, антицерковными и антинациональными". В результате большая часть оппозиции объявила о намерении бойкотировать заседания парламента. К бойкоту присоединилась крупнейшая оппозиционная партия Грузии - "Единое национальное движение".

Также, в понедельник сотрудники патрульной полиции Грузии задержали у офиса правящей партии «Грузинская мечта» 12 участников акции за административные правонарушения, говорится в заявлении ведомства.

«Протестующие превысили рамки, дозволенные законом о свободе собраний и выражения мнений. На данном этапе полиция арестовала 12 человек в административном порядке. Еще раз предупреждаем организаторов митинга, чтобы митинг не перерос в насилие и не выходил за рамки разрешенных законом норм», — сказано в сообщении.

Около 200 сторонников оппозиции организовали митинг у здания правящей партии с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили после смерти журналиста Александра Лашкаравы. Митингующие бросали в направлении здания баллончики с красной краской и яйца, после чего полицейские начали задержания.