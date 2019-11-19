МВД Грузии задержало 37 человек на акции протеста в Тбилиси

Правоохранительные органы Грузии задержали 37 человек в ходе протестной акции перед зданием парламента страны в Тбилиси.

Как сообщает МИД Грузии, также в ходе беспорядков были ранены 4 демонстранта и 2 сотрудника полиции.

В понедельник протестующие полностью блокировал здание правительства. Для разгона участников акции протеста правоохранительные органы использовали водометы, щиты, дубинки, а также резиновые пули и слезоточивый газ.

С середины ноября в Тбилиси проходят протесты в связи с отказом депутатов от избирательной реформы, предусматривающий выборы в парламент в 2020 году по пропорциональной системе. Участники акций выступают за роспуск парламента и назначения внеочередных выборов.