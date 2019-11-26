Спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси

Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских.

Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Полиция перед разгоном призвала собравшихся перестать блокировать входы в парламент и предупредила о соответствующей реакции, если протестующие не снимут блокаду.

Многие активисты остаются на проспекте и заявляют, что намерены организовать пикеты перед началом заседания парламента. По данным грузинских СМИ, в ходе разгона были задержаны около 10 человек. При этом МВД Грузии на данный момент не сообщало о задержаниях, передает DW.

Вечером 25 ноября от двух до трех тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси. Большинство из них являлись сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции протеста требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной.

Протестующие намеревались блокировать парламент, чтобы сорвать его пленарное заседание 26 ноября. Ранее лидеры около двадцати оппозиционных организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики до здания парламента. Перед митингом лидеры оппозиции встретились с послами Великобритании, Германии, Италии и Франции.

В середине ноября парламент Грузии отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. В знак протеста 12 депутатов, большинство из которых занимали высокие должности, объявили об уходе из правящей партии "Грузинская мечта". Решение парламента вызвало новые протесты оппозиции. Акция оппозиции 18 ноября переросла в попытки пикетирования парламента. Протестующие тогда были разогнаны силами спецназа.