БАЖ: За 2 дня в Беларуси провели 29 обысков у журналистов и медиа

За дня, четверг и пятницу, силовики провели не менее 29 обысков в домах и по месту прописки журналистов и редакциях медиа.

Такую цифру в пятницу вечером опубликовала Белорусская ассоциация журналистов. Задержаны 7 журналистов, всего за решеткой находятся 32 представителя медиа.

В частности, в пятницу милиция обыскала квартиры сотрудников гомельского портала "Сильные новости", в тот же день силовики обыскали редакции издания "Информ-Прогулка" в Лунинце и "Ганцевичский час" в Ганцевичах. Обыскам подверглись брестские журналисты Максим Хлебец и Олег Супрунюк, администратор портала "Виртуальный Брест" Андрей Кухарчик, корреспондент портала Onliner в Минске Анастасия Занько, редактор Павел Дайлида из Иванцевичей и журналистка Татьяна Смоткина из Глубокого.

Днем ранее обыски прошли в редакциях изданий "Медиа-Полесье", Intex-Press, "Брестская газета" и "Наша Нива".