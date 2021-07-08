Мининформ Беларуси заблокировал «зеркало» Еврорадио

Министерство «правды» Беларуси заблокировало доступ к «зеркалу» сайта Еврорадио - euroradio.pl.

При попытке перехода на сайт по указанному адресу, находящийся в Беларуси пользователь получает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Главный сайт - euroradio.fm - был заблокирован властями летом 2020 года. Доступ к сайту возможен только через VPN.

2 июля Совмин РБ принял постановление №378 «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)». Текст документа был опубликован 6 июля.