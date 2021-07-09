Последнее обновление: 09.07.2021 19:57

Журналиста «Трибуны» оставят под стражей минимум на 2 месяца

Журналисту "Трибуны" и футболисту клуба "Крумкачы" Александру Ивулину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок задержания – 2 месяца, сообщила редакция издания.

Ранее сегодня Ивулину было предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - ИФ).

Журналист Tribuna.сom, автор канала «ЧестнОК» и футболист «Крумкачоў» был 3 июня задержан в собственной квартире. На следующий день его осудили на 30 суток ареста – якобы за флаг на окне.

Однако накануне истечения этого срока стало известно, что на Ивулина завели уголовное дело, так что на свободу он не вышел. Александру было предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Максимальное наказание – четыре года лишения свободы.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование