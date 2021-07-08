В Токио введут чрезвычайное положение на время Олимпиады

Правительство Японии планирует уже в четвертый раз ввести чрезвычайное положение в столице страны в связи со стремительным ростом заболеваемости COVID-19.

Как сообщает The Asahi Shimbun, срок действующих сейчас карантинных мер в Токио истекает 11 июля. Однако, по информации источников издания, правительство планирует ввести чрезвычайное положение в столице до 22 августа.

Japan Today уточняет, что в Токио за минувшие сутки было выявлено 920 новых случаев COVID-19 - на 327 больше, чем во вторник.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса XXXII Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа.