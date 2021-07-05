Власти Беларуси запросили у России выдачу певицы Агурбаш

Генпрокуратура Беларуси в июне 2021 года направила в Генпрокуратуру РФ просьбу о выдаче Анжелик Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ, в отношении певицы в мае 2021 года возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 УК РБ.

«С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

«Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента РБ, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», - также сказано в сообщении.

Накануне Агурбаш записала обращение с призывом к оппозиции объединиться для формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по проведению конституционного референдума в Беларуси.