Последнее обновление: 02.07.2021 10:17

Власти арестовали выпускницу юрфака БГУ за упоминание неугодных режиму юристов

Агрохунта не простила выпускнице юридического факультета БГУ Екатерине Винниковой ее речь на вручении дипломов и упоминание неугодных власти юристов.

Как сообщают белорусские медиа со ссылкой на читателей, 1 июля Екатерина Винникова после долгого допроса была задержана.

«Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право. Многому научиться можно было также еще у недавних студентов, а теперь молодых перспективных юристов. Например, такую возможность дает муткорт-движение, у участников которого на слуху имена талантливейших юристов Ксении Вячеславовны Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО», - сказала Винникова.

Вчера в общежитии в комнате Винниковой прошел обыск, был изъят ноутбук. Затем Екатерину 7 часов допрашивали в РУВД Ленинского района. Адвоката в здание не пустили.

Вечером телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных» сообщил о задержании Екатерины Винниковой.

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