Последнее обновление: 05.07.2021 15:55

Лидер БНФ переведен из СИЗО в тюремный госпиталь

Лидер БНФ Григорий Костусев, арестованный властями в апреле 2021 года по делу «о захвате власти», переведен из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь.

«Лидер БНФ Григорий Костусев, переведен с отеками и проблемами сердца из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарского… Мы узнали об этом только, когда у дочки не приняли передачу», - написал в Facebook зампред БНФ Вадим Саранчуков.

«Фееричная фантазия про госпереворот не отменена, председатель переведен в связи с ухудшением здоровья», - добавил он.

Недавно соратники по партии получили от Григория Костусева письмо, в котором он отрицает свое участие в «заговоре».

По делу «о захвате власти» также арестованы политолог Александр Федута и юрист, гражданин США, выходец из Беларуси Юрий Зенкович.

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