Последнее обновление: 30.06.2021 11:34

Лукашенко увеличил число цензоров СМИ и интернета

Указом №242 от 28 июня 2021 года Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере наделена новыми полномочиями – правом цензуры СМИ и интернета.

«[Комиссия] принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь», - говорится в документе.

Примечательно, что документ вступает в силу задним числом – с 26 июня 2021 года.

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