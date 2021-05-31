Генпрокуратура РБ объявила предупреждение газете «Новы Час»

Генпрокуратура Беларуси в рамках провела мониторинг тематики публикаций печатного издания газеты «Новы Час» и объявила редактору газеты официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона о СМИ.

«… авторы публикаций использовали определенные выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения», - говорится в сообщении генпрокуратуры РБ.

«Поскольку указанные публикации противоречили требованиям национального законодательства о противодействии экстремизму, заместитель Генерального прокурора объявил редактору газеты «Новы Час» официальное предупреждение о недопустимости нарушения закона», - также сказано в сообщении.