Макей запретил иностранным СМИ в Беларуси нанимать на работу местных граждан

МИД Беларуси ввел новое условие аккредитации журналистов, работающих на представительства иностранных СМИ в Беларуси – они не должны быть гражданами Беларуси и оппонентами власти.

Такое заявление сегодня на пресс-конференции в Москве сделал глава МИД РБ Владимир Макей, объясняя, почему минувшей осенью МИД отказал в аккредитации журналистам ТАСС в Минске.

В октябре прошлого года МИД Беларуси провел перерегистрацию всех иностранных СМИ в стране. В результате ТАСС была выдана только одна из трех аккредитаций при том, что корреспонденты ТАСС аккредитованы в Минске с начала 1990-х годов и работают в полном соответствии с требованиями местного законодательства. Все обращения агентства в МИД оставались без ответа.

"Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится определенное количество, ряд новаций, скажем так, в том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы", — заявил Макей, отвечая на соответствующий вопрос.

"Например, Deutsche Welle мы предлагаем, чтоб приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ, в первую очередь Запада, аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти", — пояснил Макей.

"Понятно, что в данной ситуации это не было, скажем, чисто объективно журналистской подачей информации, как того требует в моем понимании закон о журналистике, а, скажем, идеологически заряженный. Получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал, что не является, как мне кажется, задачей журналистики. Поэтому именно такое решение и было принято", - высказал свое субъективное мнение глава МИД РБ.

"Сейчас у нас аккредитовано более 150 журналистов, из них, насколько мне известно, половина — это российские журналисты. И здесь особых проблем я не вижу. Что касается информационного агентства ТАСС, то мы аккредитовали одного представителя. Если вы направите в ближайшее время российских граждан в Беларусь, они будут аккредитованы буквально в течение короткого времени, буквально в течение нескольких часов", - якобы пообещал он.

"Что касается тех персон, которые вы предлагаете, то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода" / "Свободная Европа". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопроса", — заключил Макей.