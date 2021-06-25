Тихановская говорит, что не допустит уже начавшегося торга политзаключенными

Светлана Тихановская, комментируя перевод под домашний арест Романа Протасевича и Софии Сапеги, заявила, что не допустит торга политзаключенными, но, к сожалению, торг уже начался.

«То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, – это хорошая новость. Но домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках», - сказал Тихановская, отметив, что, по мнению родителей Протасевича, «режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии».

«В тюрьме находятся более 500 признанных политзаключённых и еще тысячи людей проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям. Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах», - напомнила Тихановская.

«И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных – ведь только так мы добьёмся свободы для каждого из этих невинных людей», - заключила она.

Торг политзаключенными уже начался – свидетельством тому являются перевод Протасевича и Сапеги, как было обещано главой МИД В.Макеем, под домашний арест и относительно беззубые секторальные санкции ЕС против режима Лукашенко.