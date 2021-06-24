Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

Советник Тихановской: Макей шантажирует глав МИД ЕС свободой политзаключенных

Глава МИД Беларуси Владимир Макей на минувшей неделе лично звонил главам МИД стран Европейского союза, пытаясь обменять освобождение политзаключенных на отказ от санкций.

Как утверждает советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, Макей обещал им освободить (перевести под домашний арест) Романа Протасевича и Софию Сапегу, сотрудников PandaDoc, PressClub и журналистов белорусских медиа.

«Решение об освобождении преподносилось как уже принятое, говорил, что сы уже всех освободили, только не торопитесь с санкциями. Прошла неделя, но мы видим, что никого не отпустили», - пишет Вячорка.

По его мнению, режим пытается определить, за сколько можно будет «продать» политзаключенных. Вячорка допускает, что вопрос торговли политзаключенными может появиться в повестке дня уже в ближайшее время, и призывает сохранять приниципиальность.

«Если освобождать, то освобождать всех. Домашний арест – не освобождение. Все должны быть реабилитированы. Должны быть возбуждены дела в отношении виновных в насилии и репрессиях», - подчеркнул Вячорка.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование